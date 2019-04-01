В Кургане водоснабжение отключат в детсаду, колледже и военном комиссариате

В Кургане для устранения аварии 2 апреля будет отключено холодного водоснабжение на ряде социальных объектов. Ограничение водоснабжения планируется с 10:00 до 21:00, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».
Отключение холодного водоснабжения возможно по адресам:
— ул. Кремлева, 2, 3, 4а, 6, 7, 9, 12 (военный комиссариат);
— ул. Сухэ-Батора, 1, 3, 3а, 5, 7;
— ул. Т. Невежина, 3 («Сибирско-Уральская энергетическая компания»), 4, 6а;
— ул. Победы, 3, 10 (колледж культуры);
— ул. Свердлова, 1а («Магнит»), 5, 7, 9 (Детский сад № 57 «Сказка»);
— ул. К. Мяготина, 32.
По данным «Водного Союза», 76% водопроводных и 95% канализационных сетей Кургана полностью изношены. В зауральском правительстве готовят документы, чтобы регион смог войти в программу «Чистая вода» и получить федеральное финансирование на ремонт изношенных коммуникаций и очистных сооружений.