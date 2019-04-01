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В Кургане водоснабжение отключат в детсаду, колледже и военном комиссариате

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:33
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Вода из крана. Курган, вода из крана
Водоснабжение восстановят к вечеруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане для устранения аварии 2 апреля будет отключено холодного водоснабжение на ряде социальных объектов. Ограничение водоснабжения планируется с 10:00 до 21:00, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Отключение холодного водоснабжения возможно по адресам:

— ул. Кремлева, 2, 3, 4а, 6, 7, 9, 12 (военный комиссариат);

— ул. Сухэ-Батора, 1, 3, 3а, 5, 7;

— ул. Т. Невежина, 3 («Сибирско-Уральская энергетическая компания»), 4, 6а;

— ул. Победы, 3, 10 (колледж культуры);

— ул. Свердлова, 1а («Магнит»), 5, 7, 9 (Детский сад № 57 «Сказка»);

— ул. К. Мяготина, 32.

По данным «Водного Союза», 76% водопроводных и 95% канализационных сетей Кургана полностью изношены. В зауральском правительстве готовят документы, чтобы регион смог войти в программу «Чистая вода» и получить федеральное финансирование на ремонт изношенных коммуникаций и очистных сооружений.

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