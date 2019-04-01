В России продлили заморозку цен на бензин

Правительство России зафиксировало цены на бензин и дизельное топливо на три месяца. Решение кабмина вступает в силу с 1 апреля.
«Цены на бензин и дизель в России в мелком опте заморожены еще на протяжении трех месяцев, начиная с апреля», — сообщает ТАСС. Уточняется, что конечная стоимость топлива для россиян может колебаться в пределе 5% в зависимости от инфляции.
Соглашение между российским правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин в России действовало до 31 марта, но его решили продлить до 1 июня, напоминает RT. Как уточняет портал VSE.42, такая мера необходима для разработки механизма, регулирующего экспорт со странами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу.