В России продлили заморозку цен на бензин

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 11:10
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Клипарт. Сургут, бензин, заправка, азс, цены на бензин
Цены на бензин и дизтопливо могут колебаться в зависимости от инфляцииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство России зафиксировало цены на бензин и дизельное топливо на три месяца. Решение кабмина вступает в силу с 1 апреля.

«Цены на бензин и дизель в России в мелком опте заморожены еще на протяжении трех месяцев, начиная с апреля», — сообщает ТАСС. Уточняется, что конечная стоимость топлива для россиян может колебаться в пределе 5% в зависимости от инфляции.

Соглашение между российским правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин в России действовало до 31 марта, но его решили продлить до 1 июня, напоминает RT. Как уточняет портал VSE.42, такая мера необходима для разработки механизма, регулирующего экспорт со странами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

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