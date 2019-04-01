Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил президентские выборы на Украине, назвав их «выбором из 50 оттенков серого». Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.
«На Украине не осталось никаких политических сил, пространство зачищено от альтернатив, гражданам предлагается выбирать из пятидесяти оттенков серого. Сейчас выбирают, кто возглавит коррупцию под риторику о борьбе с нею для спонсорских западных ушей», — пояснил Косачев. Также он подчеркнул, что итоги выборов украинского президента для него были очевидными.
Президентские выборы прошли на Украине 31 марта, напоминает RT. После обработки 50,1% всех бюллетеней лидирует комик Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,2% избирателей. Как отмечает «Национальная служба новостей», действующий президент страны Петр Порошенко набрал 16,6% голосов, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,2%.