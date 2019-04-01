Глава чеченского «Мемориала», осужденный за наркотики, решил не обжаловать приговор

Глава чеченского филиала правозащитного общества «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, не будет обжаловать приговор суда. При этом свою вину 61-летний правозащитник не признает.
«Оюб Титиев решил не обжаловать приговор. В минувшую пятницу, 29 марта, адвокат Петр Заикин встречался с правозащитником в СИЗО Грозного и записал с его слов объяснение», — пишет telegram-канале «Мемориал». Титиев заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не признает свою вину.
Отказ подавать апелляцию он объясняет желанием как можно скорее освободиться из мест заключения и вернуться к работе. К тому же, Титиев назвал дело «политически мотивированным» и отметил, что надежды на оправдательный приговор у него не было.
Титиева задержали 9 января 2018 года. В полиции заявили, что автомобиле правозащитника был найден пакет со 180 граммами марихуаны. Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии-поселения.
Напомним, представители «Мемориала» считают, что дело было сфабриковано. Среди фактов, которые приводятся в качестве поводов для сомнения в совершении преступления — отсутствие проверки заявления Титиева о том, что наркотики были подброшены полицией, а единственный человек, который якобы видел, как Титиев употребляет наркотики, не опознал его.