Глава чеченского «Мемориала», осужденный за наркотики, решил не обжаловать приговор

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 12:24
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Титиев хочет как можно скорее вернуться к работеФото: правозащитный центр «Мемориал», Facebook

Глава чеченского филиала правозащитного общества «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, не будет обжаловать приговор суда. При этом свою вину 61-летний правозащитник не признает.

«Оюб Титиев решил не обжаловать приговор. В минувшую пятницу, 29 марта, адвокат Петр Заикин встречался с правозащитником в СИЗО Грозного и записал с его слов объяснение», — пишет telegram-канале «Мемориал». Титиев заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не признает свою вину.

Отказ подавать апелляцию он объясняет желанием как можно скорее освободиться из мест заключения и вернуться к работе. К тому же, Титиев назвал дело «политически мотивированным» и отметил, что надежды на оправдательный приговор у него не было.

Титиева задержали 9 января 2018 года. В полиции заявили, что автомобиле правозащитника был найден пакет со 180 граммами марихуаны. Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии-поселения.

Напомним, представители «Мемориала» считают, что дело было сфабриковано. Среди фактов, которые приводятся в качестве поводов для сомнения в совершении преступления — отсутствие проверки заявления Титиева о том, что наркотики были подброшены полицией, а единственный человек, который якобы видел, как Титиев употребляет наркотики, не опознал его.

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