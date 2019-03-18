В Чечне к реальному сроку приговорили главу местного «Мемориала»

Главу чеченского филиала правозащитного общества «Мемориал», 61-летнего Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения. Год назад полиция нашла в машине общественника наркотики.
«Судья Зайнетдинова приговорила Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения. Меру пресечения в виде ареста сохранить до вступления приговора в законную силу», — сообщили в telegram-канале «Мемориала».
В правозащитной организации считают, что дело было сфабриковано. Эта позиция представлена на сайте организации. Среди фактов, которые приводятся в качестве поводов для сомнения в совершении преступления — отсутствие проверки заявления Титиева о том, что наркотики были подброшены полицией, а единственный человек, который якобы видел, как Титиев употребляет наркотики, не опознал его.
Ранее сообщалось, что Титиева задержали 9 января 2018 года. В полиции заявили, что автомобиле правозащитника был найден пакет со 180 граммами марихуаны. В Совете по правам человека призвали главу СКР Александра Бастрыкина проверить обстоятельства дела. В поддержку Титиева выступила Ксения Собчак.
В мае прошлого года 60 известных россиян подписали петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой разобрать дело на федеральном уровне и положить конец травле «Мемориала». Под текстом подписались актриса Лия Ахеджакова, журналист и писатель Дмитрий Быков, писатель Борис Вишневский, бард Юлий Ким, режиссер Павел Лунгин, журналист Леонид Парфенов, писатель Людмила Улицкая, а также ряд ученых и общественников.