На Урале школьника подозревают в изнасиловании и убийстве женщины

В Свердловской области в селе Чернышово, где живут всего четыреста человек, была убита женщина. По подозрению в преступлении задержан 14-летний подросток.
«Женщина была изнасилована, а после этого зарезана, труп обнаружили в ее доме 30 марта. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний школьник. Он уже признался и пояснил обстоятельства произошедшего», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сказал, что комментариев по поводу этого преступления не будет.