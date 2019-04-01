31 марта 2019

На Урале школьника подозревают в изнасиловании и убийстве женщины

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 12:41
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Клипарт, всего понемногу, деревянный дом, зима, деревня, изба, село
Труп женщины нашли в ее домеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в селе Чернышово, где живут всего четыреста человек, была убита женщина. По подозрению в преступлении задержан 14-летний подросток.

«Женщина была изнасилована, а после этого зарезана, труп обнаружили в ее доме 30 марта. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний школьник. Он уже признался и пояснил обстоятельства произошедшего», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сказал, что комментариев по поводу этого преступления не будет.

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