31 марта 2019

На Урале мужчины на снегоходе провалились под лед. Тело одного до сих пор ищут

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 13:04
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, лед, деревенская жизнь, зима, замерзшая вода
Мужчины выехали на хрупкий лед среди ночиФото: Илья Московец © URA.RU

На Белоярском водохранилище в Свердловской области 31 марта утонули двое мужчин. Среди ночи они решили покататься по водоему на снегоходе, рассказали «URA.RU» в ГУ МЧС России по региону.

«Всего в поисках задействованы 40 человек. Один погибший мужчина вчера был обнаружен спасателями, поиски другого мужчины продолжаются», — отметили в ведомстве. Спасатели-водолазы обследуют акваторию водохранилища и его дно с помощью специальной техники.

Родственникам погибших оказывают помощь психологи МЧС. В ведомстве отметили, что сейчас на водоемах Свердловской области уже активно разрушается лед, выход на него запрещен и опасен для жизни.

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