На Белоярском водохранилище в Свердловской области 31 марта утонули двое мужчин. Среди ночи они решили покататься по водоему на снегоходе, рассказали «URA.RU» в ГУ МЧС России по региону.
«Всего в поисках задействованы 40 человек. Один погибший мужчина вчера был обнаружен спасателями, поиски другого мужчины продолжаются», — отметили в ведомстве. Спасатели-водолазы обследуют акваторию водохранилища и его дно с помощью специальной техники.
Родственникам погибших оказывают помощь психологи МЧС. В ведомстве отметили, что сейчас на водоемах Свердловской области уже активно разрушается лед, выход на него запрещен и опасен для жизни.