Расходы на развитие транспорта в Екатеринбурге выросли на 3,4 млрд рублей

Мэрия Екатеринбурга увеличила расходы на развитие системы общественного транспорта. Общий объем финансирования программы, рассчитанной на 2017—2021 годы, вырастет почти на 3,4 млрд рублей. Соответствующие изменения в постановление от 2016 года подписал глава города Александр Высокинский.
Согласно опубликованным поправкам, программа развития общественного транспорта в Екатеринбурге теперь обойдется бюджетам разного уровня в 9,8 млрд рублей. В 2016 году власти рассчитывали, что реформы будут стоить около 6,4 млрд рублей.
Большую часть расходов, как и прежде, на себя возьмет городской бюджет. Согласно актуальной версии документа, Екатеринбург выделит на программу 8,4 млрд рублей (по старой версии расходы составили бы всего 5,5 млрд рублей). Областное финансирование увеличилось с 887,5 млн рублей до 1,2 млрд рублей. Также к проекту подключился федеральный бюджет — 108 млн рублей.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга попросили дать паузу для комментария.
Один из самых важных пунктов программы развития общественного транспорта — оптимизация маршрутной сети. Старт реформы назначен на 1 июля. Появлялась информация, что изменения будут перенесены, но мэр Александр Высокинский опроверг эту информацию.