Скандальной тюменской чиновнице нашли замену в ХМАО

Надежду Казначееву пророчат на место Юлии Шакурской Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пост директора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) может занять Надежда Казначеева, ныне возглавляющая департамент культуры ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщил источник в ТКТО. Место главы объединения остается вакантным с 14 декабря 2018 года, когда его покинула Юлия Шакурская, которую якобы обвинили в должностных злоупотреблениях.

«Информация о назначении Казначеевой активно обсуждается сотрудниками ТКТО уже месяц», — рассказал собеседник агентства. Источник во властных кругах ХМАО также сообщил о переезде чиновницы в Тюмень, но затруднился назвать новое место ее работы. Сама Казначеева не ответила на звонок корреспондента. В правительстве ХМАО информацию о грядущем увольнении не подтвердили. Ранее агентство сообщало, что югорские власти недовольны работой чиновницы сразу по нескольким направлениям.

Получить оперативный комментарий в департаменте культуры Тюменской области не удалось — в ведомство направлен запрос. 1 марта глава департамента Елена Майер на пресс-конференции заявила, что никогда не слышала о том, что кандидатура Казначеевой рассматривается на пост директора ТКТО.

Напомним, по неофициальной информации, Шакурская ушла с должности после того, как силовики выявили финансовые нарушения, допущенные при ремонте крыльца Тюменского драмтеатра. 27 февраля «URA.RU» писало о проверке учреждения культуры сотрудниками СК РФ и ФСБ. В 2015 году Шакурская уже оказывалась в центре скандала, когда, будучи директором регионального департамента культуры, самовольно вынесла из экспозиции Тюменского музейного комплекса три картины художника Юрия Рыбьякова.