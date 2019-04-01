В Югре чиновники пытаются опротестовать штраф в 27 миллионов

Арбитражный суд ХМАО рассматривает скандальное дело — муниципальная компания не хочет платить крупный штраф Фото: Александр Елизаров © URA.RU

МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха пытается через суд опротестовать штраф в 27 млн рублей, который был наложен из-за сговора с подрядчиком. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружном управлении Федеральной антимонопольной службы.

По словам замруководителя ФАС Югры Василия Иванова, сговор выявили еще в 2017 году. «Поставка товара и работы были сделаны еще до того, как объявили аукцион. На подрядчика был наложен штраф в 8 миллионов. Это решение уже вступило в силу. По МУП „УГХ“ судебное разбирательство было приостановлено, пока рассматривалось основное дело, сейчас оно возобновилось», — рассказал Иванов.

Получить комментарий в МУП «Управление городского хозяйства» на момент публикации не удалось, в приемной не ответили на звонки. Ближайшее заседание в югорском Арбитраже пройдет в конце апреля. В югорском ФАС отмечают, что это один из крупнейших штрафов, наложенных в ХМАО, а всего за 15 лет существования антимонопольной службы в округе было вынесено таких наказаний почти на 150 млн рублей.

Ранее на пресс-конференции в Антимонопольной службе отметили и другие достижения ведомства: за 15 лет было возбуждено порядка 1200 дел о нарушении законодательства, рассмотрено 10 тыс. жалоб и вынесено порядка двух тыс. постановлений о привлечении к ответственности. В 2011 году УФАС ХМАО раскрыло сговор АЗС, завысивших цены на бензин. В 2012-м антимонопольщики добились перерасчета платежей за тепло в Ханты-Мансийске. «Это вошло в список лучших дел по России среди территориальных управлений», — добавил Василий Иванов.