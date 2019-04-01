Канделаки устроилась на работу к Симоньян

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала годовой контракт с RT (Russia Today). Она будет работать с сайтом издания.
«Генеральный продюсер входящего в холдинг „Газпром-Медиа“ телеканала „Матч ТВ“ Тина Канделаки будет сотрудничать с RT», — рассказал РБК источник в окружении телеведущей. Другой собеседник, близкий к руководству RT и главному редактору издания Маргарите Симоньян, подтвердил эту информацию. Уточняется, что контракт был подписан в марте, он рассчитан на год.
Знакомый медиаменеджера добавил, что уходить с «Матч ТВ» Канделаки не планирует. Она будет работать по совместительству и на RT будет заниматься работой сайта. Сама Канделаки подтвердила изданию информацию о заключении контракта с новым работодателем.
Ранее на работу в RT устроилась фигурантка «болотного дела», бывшая помощница сбежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева Мария Баронова. Она стала стала шеф-редактором российской редакции.