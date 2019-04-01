31 марта 2019

Депутаты отменят запрет на сбор мха и камыша для свердловчан

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 15:25
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Природа Сургутского района. Сургут , солнце, природа, лес, пейзаж
Свердловчанам станет доступно множество лесных ресурсовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области отменят запрет на сбор лесной подстилки, мха, камыша и тростника в лесах целевого назначения, сообщил на своей странице в Facebook местный депутат Вячеслав Вегнер. По его словам, на днях заксобрание рассмотрит соответствующие изменения в областной закон «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов».

«Друзья, на днях мы примем самые важные изменения в областной закон, — написал Вегнер. — Теперь нам доступен мох, лесная подстилка (не путать с термином, используемым в просторечии), камыш и тростник». К посту депутат прикрепил фото с копией законопроекта. Его суть в том, что он отменяет запрет на сбор ресурсов в лесах, выполняющих различные защитные функции, в противоэрозионных лесах, в особо защитных участках лесов.

По просьбе «URA.RU» Вячеслав Вегнер поделился пояснительной запиской к законопроекту. В ней говорится, что изменения обусловлены поправками в федеральный закон, уточняющий деление лесов на категории. В силу изменений в области будет проведено лесоустройство, после чего регион обновит перечень мест для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. В связи с этим, ограничения, прописанные в областном законе, стали «излишними».

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