Назначено первое заседание с участием нового главного свердловского судьи

Стало известно, какие дела в новом статусе начнет рассматривать исполняющий обязанности председателя Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. Первое заседание состоится 3 апреля.
«Председатель суда в составе президиума, в который входят все члены президиума суда и судьи-докладчики, по следам рассматривает кассационные жалобы. Это дела, приговор по которым вступил в законную силу. Такие дела пересматривают в случае, если появятся новые обстоятельства, или происходят изменения в законодательстве, способные повлиять на изменение приговора», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.
На сайте суда уже опубликован анонс. 3 апреля запланировано рассмотрение четырех дел: три по торговле наркотиками и одно по убийству.
О новом судье Владимире Дмитриеве известно, что он родился 13 апреля 1972 года в Свердловске. В 1994 году закончил Уральскую государственную юридическую академию и пошел работать преподавателем в Свердловской высшей школе милиции (ныне Уральский юридический институт МВД). В 2000 году перешел на работу судьей в Железнодорожном районном суде. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2005 году был назначен судьей Свердловского областного суда. В 2011 году стал заместителем председателя Свердловского областного суда по гражданским делам.
Ранее «URA.RU» сообщало, что председатель свердловского областного суда Александр Дементьев после 36 лет работы ушел в отставку. Председатель отказался выставлять свою кандидатуру на следующий срок.