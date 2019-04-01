31 марта 2019
30 марта 2019

Председатель Свердловского областного суда ушел в отставку

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 11:17
Размер текста
-
17
+
Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, дементьев александр
Дементьев ушел с должности, решив не выставлять свою кандидатуруФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев ушел в отставку. Судья отказался от продления контракта и ушел на пенсию.

«У Дементьева истек срок полномочий. Он не стал подавать заявку на участие в конкурсе. 29 марта у него был последний рабочий день», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Александру Дементьеву 62 года. Он проработал судьей в общей сложности 36 лет. В 1983 году его назначали судьей, в 1993-м он стал заместителем председателя суда, а с 2013 года — председателем.

Исполняющим обязанности председателя облсуда назначен Владимир Дмитриев. Одновременно он занимает должность заместителя председателя по гражданским делам. Стаж работы Дмитриева — 19 лет.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...