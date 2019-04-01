Председатель Свердловского областного суда ушел в отставку

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев ушел в отставку. Судья отказался от продления контракта и ушел на пенсию.
«У Дементьева истек срок полномочий. Он не стал подавать заявку на участие в конкурсе. 29 марта у него был последний рабочий день», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Александру Дементьеву 62 года. Он проработал судьей в общей сложности 36 лет. В 1983 году его назначали судьей, в 1993-м он стал заместителем председателя суда, а с 2013 года — председателем.
Исполняющим обязанности председателя облсуда назначен Владимир Дмитриев. Одновременно он занимает должность заместителя председателя по гражданским делам. Стаж работы Дмитриева — 19 лет.