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Губернатор Текслер раскритиковал старые тренажеры для студентов и отказался от клубники. ФОТО

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 16:53
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Алексей Текслер осмотрел тренажер, отметив, что техника устарелаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер оценил учебную технику для студентов Южно-Уральского аграрного государственного университета (ЮУрАГУ) как устаревшую. Такое заявление глава региона сделал 1 апреля во время посещения университета, передает корреспондент «URA.RU». Алексей Текслер также анонсировал поездки по сельским территориям. Ему предложили возглавить попечительский совет вуза, которым ранее руководил экс-губернатор Борис Дубровский.

У входа в университет Алексея Текслера встретил председатель совета директоров, основной совладелец птицефабрики «Равис» Андрей Косилов. Косилов вручил врио губернатора книгу «Парень из Верхней Санарки». Это книга челябинского журналиста Михаила Фонотова про Петра Сумина, руководившего Челябинской областью с декабря 1996 года по май 2010 года. При Сумине Андрей Косилов занимал пост первого вице-губернатора.

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Андрей Косилов подарил Алексею Текслеру книгу про Петра Сумина
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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И. о. вице-губернатора Сергей Сушков (второй слева) постоянно сопровождает Алексея Текслера
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В университете ректор ЮУрАГУ Виктор Литовченко показал Алексею Текслеру учебные тренажеры для студентов — трактор «Беларусь», комбайны, а также легковые автомобили, среди которых была старая «Волга». «Не очень современно выглядит», — сделал вывод врио губернатора, посидев в кабине тренажера-комбайна. На фоне новой техники, которую пригнали в вуз к визиту главы региона, учебная действительно смотрелась архаичной.

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Новая техника смотрелась современно
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После осмотра техники Алексей Текслер наградил передовиков сельского хозяйства. Он заявил, что Челябинская область полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность и выходит на экспортные позиции. «Я уже говорил президенту, что регион не только промышленный, но и аграрный» — напомнил врио губернатора и сообщил, что на проведение посевной кампании областные власти выделят миллиард рублей.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Ягоды глава региона попробовал, но попросил отдать детям
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректор университета Виктор Литовченко предложил Алексею Текслеру возглавить попечительский совет вуза. До своей отставки советом руководил бывший губернатор Борис Дубровский. «Прошу вас соблюсти традицию», — заявил Литовченко. Алексей Текслер пока своего согласия на руководство советом не дал. Затем врио губернатора выслушал ряд предложений на тему поддержки аграрного комплекса и пообещал все идеи рассмотреть. Алексею Текслеру пытались вручить корзину с ягодами, но он, хоть и попробовал клубнику, принять подарок отказался. «Отдайте детям!» — распорядился глава региона.

Южно-Уральский аграрный государственный университет — первый челябинский вуз, который посетил Алексей Текслер. Он также впервые провел совещание по сельскому хозяйству после того, как стал руководить регионом.

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