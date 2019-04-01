Вице-мэр Екатеринбурга, бывший фигурант уголовного дела, стал главным борцом с коррупцией в мэрии

Чем будет заниматься Ковальчик на этом посту, пока не известно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела мэрии Екатеринбурга

Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик назначен председателем «комиссии по противодействию коррупции комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в муниципальных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Соответствующее постановление подписал сегодня, 1 апреля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Документ опубликован на портале екатеринбург.рф

Помимо Ковальчика, в состав комиссии вошли начальник кадрого департамента мэрии Елена Хазова, замначальника Департамента кадровой политики Марина Покуль, директор института Муниципального управления Игорь Выдрин, и/о начальника правового департамента горадминистрации Александр Громут, член городской общественной палаты Владимир Кардашин и председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.

Получить комментарий пресс-службы мэрии о том, чем будет заниматься антикоррупционная комиссия, к моменту публикации не удалось.

Александр Ковальчик стал первым вице-мэром Екатеринбурга, уйдя с поста министра экономики Свердловской области. До этого он много лет проработал гендиректором ЕМУП «Водоканал». На этой должности он стал фигурантом уголовного дела: Ковальчик был задержан в август 2013 и полгода провел в СИЗО. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ) и растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ).

Дело вело ГУ МВД по УрФО, но после ликвидации окружного главка его передали в региональный, и из дела ушли самые «тяжелые эпизоды». Изначально их было 12 — до суда дошли лишь два (о якобы незаконных выплатах сотрудникам по страховкам и о подключении к воде микрорайона «Светлореченский» врассрочку). В суде дело Ковальчика развалилось: 31 июля 2015 года Ленинский суд Екатеринбурга полностью оправдал его, в октябре 2015 Свердловский облсуд оставил это решение в силе.