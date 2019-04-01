Минтруд посоветовал чиновникам не перерабатывать

Министерство труда и соцзащиты рекомендовало госслужащим не перерабатывать. В ведомстве посчитали, что переутомление отрицательно влияет на эффективность работы чиновников. Об этом говорится в составленной Минтрудом «Методике нематериальной мотивации государственных гражданских служащих РФ».
В документе отмечается, что «системные переработки гражданских служащих» и «длительное времяпрепровождение на служебном месте» ведут к переутомлению и могут «негативно сказаться на качестве выполняемых ими задач».
В связи с чем руководителям структурных подразделений госструктур рекомендуют не допускать переработок сотрудников. В министерстве также напоминают о праве чиновников на отдых — отпуск, выходные и праздничные дни, пишет RNS.