Минтруд посоветовал чиновникам не перерабатывать

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 18:28
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Публичные слушания бюджета на 2019 год. Челябинск, чиновники, ботинки, обувь
В ведомстве обеспокоены снижением эффективности госслужащихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство труда и соцзащиты рекомендовало госслужащим не перерабатывать. В ведомстве посчитали, что переутомление отрицательно влияет на эффективность работы чиновников. Об этом говорится в составленной Минтрудом «Методике нематериальной мотивации государственных гражданских служащих РФ».

В документе отмечается, что «системные переработки гражданских служащих» и «длительное времяпрепровождение на служебном месте» ведут к переутомлению и могут «негативно сказаться на качестве выполняемых ими задач».

В связи с чем руководителям структурных подразделений госструктур рекомендуют не допускать переработок сотрудников. В министерстве также напоминают о праве чиновников на отдых — отпуск, выходные и праздничные дни, пишет RNS.

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