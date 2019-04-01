Сечин доложил Путину, как использовать Северный морской путь

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 1 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания хочет создать Арктический кластер для увеличения грузопотока по Северному морскому пути.
«Вы определили задачи по развитию российской Арктики. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объеме будет работать на обеспечение этой задачи — достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути», — приводит слова Сечина, обращенные к президенту, RNS. Отмечается, что добыча нефти на кластере сможет достичь 100 миллионов тонн к 2030 году.
Сечин пояснил, что кластер может быть создан на основе Ванкорского кластера, в том числе месторождений Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное, ряда геологоразведочных проектов южного Таймыра, например, совместного проекта «Роснефти» и BP «Ермак», а также перспективного Западно-Эргинского участка.
По словам главы «Роснефти», на месте будущего Арктического кластера уже проведены первоначальные геологоразведочные работы и открыто месторождение с запасами около 80 миллионов тонн нефти. Кластер уже привлек внимание со стороны крупнейших западных инвесторов и инвесторов из Юго-Восточной Азии. Также Сечин подчеркнул, что для развития арктической зоны России нужна и поддержка государства. Речь идет о благоприятных условиях со стороны налоговых и регуляторных органов, а также об обеспечении стабильности арктических проектов на весь период их действия.