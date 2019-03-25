В гадынской школе опять началась масштабная проверка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе-интернате поселка Гыда (Тазовский район ЯНАО) началась масштабная проверка из-за смерти воспитанника. Тело подростка было обнаружено 23 марта. По одной из версий следователей, юноша мог свести счеты с жизнью. На данный момент представители системы образования и следователи выясняют не только обстоятельства смерти ребенка, но и детально изучают работу органов профилактики.

«Ребенок был сложный. Ранее удавалось остановить несколько попыток суицида. Мальчик состоял на учете у психиатра, принимал лекарства. Однако есть подозрения, что с мальчиком проводилась недостаточная профилактическая работа. Кроме того, есть сведения, что ребенок подвергался травле со стороны старших ребят, которую не пресекали педагоги учреждения. Все эти сведения сейчас проверяются», — рассказали инсайдеры в Тазовском районе.

Сейчас на месте работают представители ямальского следственного управления СКР. Ситуацию контролирует замглавы администрации Тазовского района Ирина Буяновская, которая выехала в поселок, как только появилась информация о трагедии. «Идет проверка», — сообщили в районной администрации.

Согласно официальным данным, мальчик пропал 22 марта. Несколько часов он не выходил на связь. Начались поиски. Утром 23 марта его тело было обнаружено в одной из построек недалеко от школы-интерната. Первая информация о трагедии появилась в соцсетях. Комментаторы утверждают, что накануне подросток поссорился с девушкой.

Гыданская школа-интернат уже не первый раз становится объектом массовых проверок. Ранее «URA.RU» рассказывало о компании подростков, которая избила педагогов школы. После этого прокуратура выявила массу нарушений в деятельности учреждения, содержании детей и организации образовательного процесса. Также в школе несколько раз вспыхивали скандалы из-за педагогов, которые били детей.