Экс-депутат, оставивший без жилья сотни уральцев, избежал банкротства

Свердловский арбитражный суд утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Игоря Плаксина. Соответствующее решение было принято на заседании, завершившемся 1 апреля.
«Утвердить мировое соглашение», — говорится в карточке дела о банкротстве Плаксина. Никаких поясняющих документов к принятому судебному акту пока не приложено.
Иск о банкротстве Игоря Плаксина ранее подал «Примсоцбанк», требуя взыскать с экс-депутата 300 млн рублей. Такое же заявление банк написал против сына ответчика, Игоря Плаксина, его суд уже признал банкротом и начал процедуру реализации имущества. Долги возникли после того, как компания «Стройуниверсал» не расплатилась по кредиту с «Примсоцбанком» — Плаксины были поручителями по займу.
Игорь Плаксин владел крупным строительным бизнесом в Екатеринбурге. Его компании строили ЖК «Первый Николаевский», «Новый Уктус», «На Постовского» и другие известные объекты. Однако бизнес погряз в долгах и работы остановились. В итоге сотни пайщиков остались без денег и жилья, а силовики завели два бесфигурантных уголовных дела по статье «мошенничество».