В отличие от предшественника, Текслер не чурается людей. И пожинает плоды этого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Спустя десять дней с назначения врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер имеет поддержку в 40 процентов избирателей. Таковы данные социологического опроса, проведенного для «URA.RU» исследовательским центром маркетинга и социологии «МарС».

У челябинцев поинтересовались, готовы ли они поддержать Текслера, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье? Утвердительно ответили 33,7%. «Если не брать в расчет тех, кто ответил, что не станет участвовать в выборах, то поддержка Текслера вырастает до (40,7%)», — отмечают социологи «МарС». Примерно столько же еще не определились, а 19% пока готовы проголосовать за другого кандидата. По информации «URA.RU», Борис Дубровский перед отставкой мог рассчитывать в Челябинске примерно на 15% голосов.

Фото: ИЦ маркетинга и социологии «МарС»

Почти для 42% опрошенных не принципиально, от какой партии Текслер пойдет на выборы. Однако 21% респондентов считает, что ему лучше быть самовыдвиженцем, нежели идти от «Единой России» — за этот вариант 15% опрошенных. Еще 11% считают, что врио губернатора должен воспользоваться поддержкой иной политической силы.

Фото: ИЦ маркетинга и социологии «МарС»

Но перед выборами челябинцы ожидают от Текслера решительных действий. Ровно 46% опрошенных ждут от губернатора увольнения доставшегося ему от прежней команды мэра Челябинска Владимира Елистратова. Лишь 13,3% считают, что он не должен этого делать. Чуть больше 40% не имеют определенного мнения на сей счет.

Фото: ИЦ маркетинга и социологии «МарС»

Самыми запоминающимися шагами нового главы региона за его десят дней стали: контрольный объезд Челябинска — 22,4%, кадровые перестановки в регионе — 8,7% и нашумевшая поездка «вне графика» на Коркинский угольный разрез — 7,7%. Далее следует визит в Магнитогорск, общение с обычными людьми и посещение мусорного полигона.

Фото: ИЦ маркетинга и социологии «МарС»

«Важно, что практически каждый второй челябинец смог сформулировать, чем ему запомнился Текслер за первую неделю на посту губернатора, а некоторые сформулировали даже несколько вариантов ответа. Логично, что он получил первые положительные оценки, но это скорее благодаря работе своего предшественника. Которая, по сути, значительно снизила планку ожиданий от любого нового регионального лидера на первом этапе, — заметил директор ИЦ „МарС“ Иван Полукаров. — Главное, не стать в будущем заложником повышенных ожиданий».

Участниками телефонного опроса с 29 по 31 марта стали 400 совершеннолетних челябинцев. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке. Из них лишь четыре процента не знали, что 19 марта экс-губернатор Борис Дубровский ушел в отставку.