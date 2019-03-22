21 марта 2019

Новый глава Челябинской области радикально изменил план первой поездки по региону

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 08:26
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Коркинский уголный разрез. Пожары в карьере. Коркино. Челябинская область, дым, экология
Вместо элитной школы новый губернатор собрался на чадящий угольным дымом карьерФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области изменил план первой поездки, в которой собирался посмотреть на регион собственными глазами, передает корреспондент «URA.RU». Вместо парадных объектов — школы в элитном микрорайоне «Ньютон» и ледовой арены «Трактор», запланированных еще вечером 21 марта, он собирается посетить болевую точку области — закрытый угольный разрез в Коркино. Туда он отправится через Ленинский район Челябинска.

«Едем в „пролетарский“ район. Затем, возможно, на Коркинский разрез», — сообщает корреспондент агентства. Напомним: работая в Минэнерго, Текслер курировал планы рекультивации отравляющего Челябинск дымом эндогенных пожаров разреза и передачу его с этой целью Русской медной компании (РМК)

В кортеже Текслера — три автобуса с представителями СМИ. Журналисты ждут первых публичных заявлений нового главы региона.

Далее в плане поездок врио губернатора значится Магнитогорск. В этом муниципалитете Алексей Текслер проведет совещание по реализации поручения президента Владимира Путина о расселении дома, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря прошлого года.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку действующего главы региона Бориса Дубровского и назначил вместо него врио губернатора Челябинской области действовавшего первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.

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