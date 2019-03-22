Новый глава Челябинской области радикально изменил план первой поездки по региону

Врио губернатора Челябинской области изменил план первой поездки, в которой собирался посмотреть на регион собственными глазами, передает корреспондент «URA.RU». Вместо парадных объектов — школы в элитном микрорайоне «Ньютон» и ледовой арены «Трактор», запланированных еще вечером 21 марта, он собирается посетить болевую точку области — закрытый угольный разрез в Коркино. Туда он отправится через Ленинский район Челябинска.
«Едем в „пролетарский“ район. Затем, возможно, на Коркинский разрез», — сообщает корреспондент агентства. Напомним: работая в Минэнерго, Текслер курировал планы рекультивации отравляющего Челябинск дымом эндогенных пожаров разреза и передачу его с этой целью Русской медной компании (РМК)
В кортеже Текслера — три автобуса с представителями СМИ. Журналисты ждут первых публичных заявлений нового главы региона.
Далее в плане поездок врио губернатора значится Магнитогорск. В этом муниципалитете Алексей Текслер проведет совещание по реализации поручения президента Владимира Путина о расселении дома, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку действующего главы региона Бориса Дубровского и назначил вместо него врио губернатора Челябинской области действовавшего первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.