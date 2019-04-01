31 марта 2019
30 марта 2019

Из-за визита Медведева перенесут отчет губернатора Текслера перед челябинскими элитами

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 20:36
Размер текста
-
17
+
Агросовещание с Алексеем Текслером в ЮУГАУ. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер выступит с отчетом, но позжеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области-2019

Отчет врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера перед законодательным собранием и представителями общественности региона будет перенесен с 18 апреля как минимум на неделю. Как сообщили «URA.RU» собственные источники, это связано с предстоящими визитом в Челябинск председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Экологический форум „Единой России“, на который приедет Дмитрий Медведев, состоится 19 апреля. К этому форуму будут готовиться, поэтому отчет Алексея Текслера перенесут, возможно, на 24 или 25 апреля», — сообщил источник. Председатель законодательного собрания региона Владимир Мякуш не подтвердил, но не опроверг эту информацию. «Дата отчета уточняется», — заявил Мякуш «URA.RU».

Губернатор по закону обязан в начале года выступить с отчетом о работе правительства за прошлый год. На подобные мероприятия приходят не только депутаты заксобрания, но и руководители федеральных структур в регионе, общественных организаций, представители политической и бизнес-элит.

Экс-глава региона Борис Дубровский назначал свое выступление на 27 марта. Отчет должен был стать программным документом в его выборной кампании. Но 19 марта Дубровского отправили в отставку. Теперь уже выступление Алексея Текслера станет программным для врио губернатора на предстоящих выборах главы региона.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...