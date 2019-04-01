Из-за визита Медведева перенесут отчет губернатора Текслера перед челябинскими элитами

Отчет врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера перед законодательным собранием и представителями общественности региона будет перенесен с 18 апреля как минимум на неделю. Как сообщили «URA.RU» собственные источники, это связано с предстоящими визитом в Челябинск председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
«Экологический форум „Единой России“, на который приедет Дмитрий Медведев, состоится 19 апреля. К этому форуму будут готовиться, поэтому отчет Алексея Текслера перенесут, возможно, на 24 или 25 апреля», — сообщил источник. Председатель законодательного собрания региона Владимир Мякуш не подтвердил, но не опроверг эту информацию. «Дата отчета уточняется», — заявил Мякуш «URA.RU».
Губернатор по закону обязан в начале года выступить с отчетом о работе правительства за прошлый год. На подобные мероприятия приходят не только депутаты заксобрания, но и руководители федеральных структур в регионе, общественных организаций, представители политической и бизнес-элит.
Экс-глава региона Борис Дубровский назначал свое выступление на 27 марта. Отчет должен был стать программным документом в его выборной кампании. Но 19 марта Дубровского отправили в отставку. Теперь уже выступление Алексея Текслера станет программным для врио губернатора на предстоящих выборах главы региона.