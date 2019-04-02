Курганское правительство проведет заседание перед посевной на родине знаменитого хлебороба

Вадим Шумков отправится в Шадринский район Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президиум правительства Курганской области обсудит перспективы развития сельскохозяйственного производства на родине знаменитого хлебороба Терентия Мальцева в Шадринском районе. В поездке 2 апреля примет участие врио губернатора Вадим Шумков, сообщили в пресс-службе главы региона.

Исполнительный директор ООО «Агро-Клевер» (расположено в селе Мальцево) Валерий Сусляков заявил, что не удивлен выбором места для важного совещания накануне посевной. «„Агро-Клевер“ создан на базе известного колхоза „Заветы Ленина“, полевод которого Терентий Мальцев за селекционную работу стал лауреатом всех возможных государственных премий. Сама деревня Мальцево, личность Терентия Семеновича — это бренды Курганской области, известные за пределами нашего региона. В аграрно-промышленной среде это синонимы сельского хозяйства, растениеводства. Где как не у нас обсуждать развитие отрасли», — заявил он в интервью pravdaurfo.ru.

Сусляков также напомнил, что агрохолдинг является примером успешного развития с помощью инвесторов. «Были большие инвестиции со стороны учредителя компании Алексея Боброва. Общая сумма вложений составила примерно 500 млн рублей. Начинали с площади засева в 800 га, сейчас в обороте находится почти 10 тысяч», — отметил глава ООО «Агро-Клевер». Он напомнил, что предприятие регулярно ставит рекорды по урожайности зерновых.

Также в программу визита Вадима Шумкова традиционно войдет посещение местной больницы, школы и встреча с местными жителями. Главе района Владимиру Осокину врио губернатора вручит синюю папку с обращениями местного населения.