Палатка дятловцев на Приполярном Урале, 1958-й. Спустя год ее найдут в горах разрезанной Фото: Петр Бартоломей

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

В Следственный комитет РФ будет направлено обращение с просьбой возобновить расследование уголовного дела о гибели группы Дятлова. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Помощь в подготовке обращения фонду оказывает бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД СССР, а ныне известный московский адвокат Евгений Черноусов.

«У меня давно интерес к этой теме: мне как специалисту в области сыска и расследований непонятно, почему в СССР, где раскрывалось 95 процентов преступлений (а я убежден, что это было преступление), это расследование ни к чему не пришло», — говорит адвокат Черноусов.

Он, как и многие дятловеды, убежден, что настоящее уголовное дело о гибели дятловцев скрывают, а то дело, которое представлено общественности, лишь имитация, призванная создать видимость расследования. В пользу этого, по словам адвоката, говорит отсутствие номера дела, а также отсутствие указания на статью, по которой оно должно было быть возбуждено. По его мнению, это должна была быть статья 137 Уголовного кодекса РСФСР 1957 года: убийство двух и более лиц (тогда за это виновным давали до 10 лет лишения свободы, сейчас — до 20).

Бывший сыщик Главного управления уголовного розыска МВД СССР Евгений Черноусов готов быть адвокатом для родственников дятловцев Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Черноусова смущает, что расследование было завершено всего за три месяца — в СССР такие висяки могли расследовать годами. И даже если следствие не смогло найти подозреваемых и предъявить кому-то обвинение, то дело должны были закрыть вовсе не из-за какой-то «непреодолимой силы», а в связи с невозможностью установить виновных.

Вопросов остается много, но разрешить их в рамках прокурорской проверки, которая сейчас идет, невозможно, убежден Черноусов. «Да, новый Уголовно-процессуальный кодекс позволяет им (прокурорам) осматривать место происшествия, проводить опросы, — говорит защитник. — Но как, например, делать эксгумацию вне уголовного дела?»

Вместе с Фондом памяти группа Дятлова Черноусов намерен направить обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование уголовного дела дятловцев. Но не от себя, а от имени родственников погибших. «Правда, все сроки давности давно прошли, но я уверен, что можно что-то придумать, — говорит адвокат. — Надо или проводить нормальное расследование, или не вводить людей в заблуждение».