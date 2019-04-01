Все голосовые сообщения в приложении «ВКонтакте» защищены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть голосовых сообщений, которые друг другу отправляли пользователи «Вконтакте», оказалась в открытом доступе. Это заметили пользователи портала «Двач» и объяснили, как эти файлы можно прослушать.

Согласно скриншотам пользователей портала, в общем доступе оказалось 2,5 тысячи голосовых сообщений в формате audiocomment.3gp. Выяснилось, что любой желающий может прослушать личные голосовые сообщения некоторых пользователей. Для этого достаточно в разделе «Документы» набрать в поисковой строке audiocomment.3g.

В пресс-службе социальной сети RNS рассказали, что не используют такой формат для файлов с аудиосообщениями. Все «голосовые» в приложении «ВКонтакте» защищены и доступ к ним есть только у участников переписки. «По нашим данным, в раздел „Документы“ попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения», — объяснила пресс-службы соцсети. Отмечается, что поиск по таким документам будет «оперативно выключен».

скриншот анонимного пользователя портала «Двач»