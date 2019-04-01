78-летнюю пациентку обварили кипятком в хабаровской больнице

На пожилую женщину опрокинули кружку с кипятком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В больнице поселка Хор Хабаровского края медсестра облила кипятком пожилую пациентку. Женщина получила серьезные ожоги лица и шеи. Следователи начали проверку, сообщили в региональном управлении СКР.

Об инциденте сообщила внучка 78-летней пациентки Нины Дерябиной, госпитализированной с инсультом. «Я пришла и увидела на ее лице и шее ожоги. Оказались поврежденными и внутренние органы», — пояснила порталу DVHab.ru родственница пострадавшей. Она уточнила, что бабушка теперь постоянно стонет и не может глотать, потому что у нее «все внутренности обожженные».

Как выяснила внучка, кипятком пожилую женщину обварила дежурная медсестра больницы, во время кормления пациентки. Медработница рассказала, что это произошло случайно: пожилая женщина дернула ее руку, и кружка с кипятком упала. Главврач «Хорской районной больницы» Александр Савков заявил изданию, что «ожога как такового не было» и «ситуацию просто раздули». При этом он уточнил, что виновную в ЧП медсестру лишили премий.

Случаем уже заинтересовались следователи. «С целью установления всех обстоятельств произошедшего инициировано проведение доследственной проверки», — сообщили в региональном управлении СКР.