Украинская оппозиция настроена против Петра Порошенко во втором туре выборов президента Фото: Официальный сайт президента Украины

Во втором туре выборов президента Украины с большой долей вероятности победит Владимир Зеленский. По мнению опрошенных журналистами экспертов, шоумену отдадут голоса избиратели выбывших кандидатов: Юлии Тимошенко, Юрия Бойки, Анатолия Гриценко, Александра Вилкулы.

Как рассказала газете «Известия» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева, жители Украины «устали от войны и коррупции, которая не расследуется», поэтому хотят смены власти в стране. В связи с этим парламентарий и прогнозирует победу Зеленского.

«Во-первых, у Зеленского, которого активно поддерживает молодежь, остается свой электорат. Во-вторых, избиратели Бойко, Тимошенко, Гриценко и многих других кандидатов в подавляющем большинстве поддержат лидера первого тура», — заявила Бахтеева.

Собеседник издания из команды Тимошенко, которая в первом туре набрала больше 2 млн голосов (13%), подтвердил, что экс-претендентка косвенно постарается помочь Зеленскому «скинуть с трона» Порошенко. Аналогичный ответ дали представители Бойко (1,8 млн голосов) и Вилкулы (690 тысяч голосов). По словам последнего, перед оппозиционными силами теперь стоит задача не пустить действующего главу государства на второй срок.

Владимир Зеленский, как напоминает RT, по итогам подсчета почти 96% голосов, заручился поддержкой 30,22% избирателей. Его ближайший оппонент — Петр Порошенко (15,93%).