Россияне высказались об объединении с Белоруссией

Россияне согласны дружить с Белоруссией, но против объединения с ней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне не против того, чтобы сохранять добрососедские отношения с Белоруссией, но объединяться с ней не хотят. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян не хочет объединяться с Белоруссией», — пишут «Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМ. При этом 48 процентов участников опроса отметили, что сохранять соседские отношения странам нужно, но к идее объединения относятся с настороженностью — из-за возможных последствий для российской экономики.

К объединению, по мнению экспертов, не готовы жители обеих стран. 51% респондентов об объединении России и Белоруссии в союзное государство услышали впервые. Назвали отношения стран спокойными 30 процентов опрошенных, дружественными — 22%, хорошими — 15%. Напряженными назвали отношения 9% россиян, враждебными — 1 процент.

Как напоминает «Национальная служба новостей», 1 марта во время встречи со СМИ и общественностью белорусский президент Александр Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии. На обратное, по словам Лукашенко, не будут согласны люди.