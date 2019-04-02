01 апреля 2019

В Екатеринбурге ребенка в детсаду завалило снегом и деревянными брусками

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 09:51
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Рабочая поездка врио губернатора Алексея Текслера в Коркино и Полетаево. Челябинская область, мягкая игрушка, снег
Девочка выходила из детсада с мамой, когда с крыши здания упал снегФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге на воспитанницу детского сада с крыши упали снег и деревянные бруски. В этот момент девочка выходила из здания с мамой.

«На ребенка упали снег с наледью и два деревянных бруска», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Девочка получила ушиб мягких тканей головы, ее доставили в больницу.

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля. По данному факту прокуратура организовала проверку и запросила документы, чтобы установить, кто ответственен за содержание кровли и обслуживание здания детсада.

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