В Екатеринбурге ребенка в детсаду завалило снегом и деревянными брусками

В Екатеринбурге на воспитанницу детского сада с крыши упали снег и деревянные бруски. В этот момент девочка выходила из здания с мамой.
«На ребенка упали снег с наледью и два деревянных бруска», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Девочка получила ушиб мягких тканей головы, ее доставили в больницу.
Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля. По данному факту прокуратура организовала проверку и запросила документы, чтобы установить, кто ответственен за содержание кровли и обслуживание здания детсада.