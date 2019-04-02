Каждый пятый россиянин ходит в туалет на улицу

В селах россияне чаще всего пользуются выгребными ямами Фото: Илья Московец © URA.RU

Порядка 22,6% россиян не имеют доступ к централизованной канализации. Большинство из них пользуются выгребными ямами. Об этом говорится в исследовании Росстата.

«16,8% граждан пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует», — передает РБК исследование. По данным специалистов, в городах, где россияне проживают в многоквартирных домах, только у 9% нет доступа к канализации.

Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, которые проживают в сельской местности. Из них 48,1% семей пользуются выгребными ямами, а у 18,4% канализации нет вовсе.

Статистику подготовил Росстат в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения страны по результатам 2018 года. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября. В опросе приняли участие 60 тысяч домохозяйств.

Аналогичное исследование в 2016 году показало, что централизованная канализация отсутствовала у 23,6% населения. 16,5% опрощенных отметили, что пользовались выгребными ямами, 7,1% указали, что канализации вовсе не имеют.