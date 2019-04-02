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На ямальца завели уголовное дело за то, что он разбил собственный автомобиль

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 10:47
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, разбитое стекло, разбитая машина, дтп
Герою ролика в ближайшее время будет избрана мера пресеченияФото: pixabay.com

УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело против жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) за видео в социальных сетях, на котором он разбивает автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе окружного главка полиции.

В ведомстве уточнили, что видео, где мужчина разбивает собственный автомобиль, было постановочным. «По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — отметили в пресс-службе УМВД ЯНАО. Героя видеоролика могут лишить свободы на пять лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что полиция задержала жителя Нового Уренгоя, который возле ТЦ «Солнечный» кувалдой разбил фары, стекла, крышу и капот ВАЗа. Инцидент попал на видео.

Видео: канал «Нур 24», YouTube

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