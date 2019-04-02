Прошение поступило на имя лидера единороссов Владимира Мякуша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы сельских поселений Чесменского района попросили регионального лидера единороссов и главу Заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша «освободить» муниципалитет от присутствия бывшего главы Сергея Давыдова. С их точки зрения, работающий ныне в Челябинске чиновник дестабилизирует ситуацию в районе, ставит под угрозу социальные проекты, проведение праймериз и выборов губернатора.

«Давыдов С. С. работает заместителем главы Центрального района Челябинска, но остается в Чесме членом политсовета, заместителем секретаря политсовета и секретарем Светловского первичного отделения партии „ЕР“, постоянно здесь бывает и продавливает в Собрании, прежде всего вопросы, связанные с бизнесом в пользу своих интересов», — говорится в документе, подписанном девятью главами.

Далее следуют обвинения в организации атак на действующего главу Татьяну Жморщук и негативных сюжетов в СМИ. Подписавшие просят Мякуша лично поучаствовать во внеочередной сессии районного собрания, оставшегося без спикера после инициированной прокуратурой отставки Владимира Федяшева и анонсированных проверок силовиков. «Просим областное руководство поддержать главу района и нас, глав поселений, в стабилизации ситуации в районе, освободить район от присутствия в нем Давыдова С. С., обязав его работать на своем рабочем месте в Челябинске, и поддержать того кандидата в председатели собрания, которого предложит глава района-секретарь местного политсовета», — говорится в письме.

«Я направил письмо своему первому заместителю Юрию Карликанову, в зоне ответственности которого находится Чесменский район. Будем разбираться», — сообщил «URA.RU» Владимир Мякуш.

«Если подписавшие обращение так оценивают ситуацию, то это их личное дело. В Чесменском районе я имею только родственные отношения, сам несколько лет живу и работаю в Челябинске. Как я отсюда могу срывать сессии — не понимаю», — заявил в свою очередь Сергей Давыдов.