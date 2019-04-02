В деле свердловских полицейских, обвиненных в убийстве задержанного, разберется областной суд

В Свердловском областном суде 26 апреля пройдет заседание по делу трех нижнетагильских полицейских, которых обвиняли в убийстве задержанного 41-летнего Станислава Головко. В декабре 2018 года оперуполномоченным вынесли приговор, но они сами и потерпевшие с решением суда не согласились.
По словам адвоката Алексея Бушмакова, который представляет потерпевшую сторону, прокуратура после вынесенного в прошлом году приговора внесла кассационное представление, на решение было подано много жалоб. «В общей сложности было подано 15 жалоб, объем информации большой, поэтому дело долго находилось в Ленинском суде Нижнего Тагила», — рассказал «URA.RU» адвокат. Потерпевшие — родственники погибшего Головко — надеются на ужесточение наказания для оперуполномоченных.
Бушмаков напомнил, что судья при рассмотрении дела в суде первой инстанции не признала полицейских виновными в причинении смерти Головко — им назначили наказание по статье «превышение служебных полномочий». «При этом судья не стала возвращать уголовное дело в прокуратуру или следствию, чтобы выяснить, в результате каких действий Головко была причинена смерть. Если это не сотрудники полиции, то кто тогда?» — отметил адвокат. Он также обратил внимание на то, что вскрытие погибшего было произведено с нарушениями, из-за чего эксперты впоследствии не смогли сделать четкие выводы о причинах смерти Головко. «Может, сотрудник патологоанатомической службы находился в сговоре с сотрудниками полиции», — сказал Бушмаков, добавив, что эта «детективная история» должна разрешиться на заседании в областном суде.
В сентябре 2017 года нижнетагильские полицейские Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков задержали ранее судимого 41-летнего Станислава Головко по подозрению в краже из торгового павильона «Славянский шкаф». После трехдневного допроса в отделе полиции №17 Головко умер в больнице. Экспертиза обнаружила у него травмы и множественные гематомы. В декабре полицейским вынесли приговор — каждый из них получил три с лишним года колонии общего режима.