В России создадут первую в мире вакцину от аллергии на кошек

Российские ученые вместе с австрийскими коллегами разрабатывают первую в мире вакцину против аллергии на кошек. Об этом заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова академик РАН Петр Глыбочко. Проект разрабатывается совместно с Венским медицинским университетом.
«Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим», — цитирует «Интерфакс» Глыбочко. Он подчеркнул, что разработка препарата «движется активно». По его словам, у ученых уже есть «хорошие наработки», которые проходят тестирование.
Вакцина разрабатывается в рамках проекта Cats Project. Для этого создано две лаборатории в России и Австрии. В ходе исследований специалисты выяснили, что за возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. Предполагается, что препарат даст иммунитет ко всем раздражителям. В России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей. Она может вызывать осложнения в виде астмы вплоть до летальных исходов.
В мае 2018 года на сайте Первого МГМУ говорилось, что доклинические испытания вакцины от аллергии на кошек потребуют до трех лет. Еще год потребуется на токсикологические тесты. После этого медики смогут изучить действия вакцины на человеке. По предварительным данным, препарат появится на рынке не менее чем через пять лет.
Ранее ученые из Мюнхенского университета выяснили, что соль может вызывать аллергические реакции. напоминает «Утро.ру». По мнению специалистов, вещество способствует образованию специальных клеток, которые активизируются при аллергических состояниях.