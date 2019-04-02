Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 14:31
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Панин вспомнил, как ужаснулся комментариям к некрологу КрачковскойФото: Алексей Панин, Instagram

Скандальный актер Алексей Панин заявил, что в России живут самые злые люди в мире. Пост артист разместил на своей странице в Instagram. По его словам, на такие мысли его натолкнули комментарии под некрологом о его коллеге Наталье Крачковской, которая скончалась 3 марта 2016 года.

Панин пояснил, что узнал о смерти артистки из СМИ, после чего прочитал комментарии под одним из материалов. «Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. Я не могу понять, что может быть в голове у людей, которые „поливают г…ном“ еще даже не похороненного человека?!» — написал он.

Артист добавил, что не понимает, откуда у людей столько злости к тем, кто им ничего плохого не сделал. «Такого нет нигде в мире! Отдельные [нехорошие люди] конечно есть везде, но чтобы вся нация сошла с ума — это уму непостижимо! Злые, завистливые упыри», — подчеркнул Панин.

Ранее Панин раскритиковал соотечественников, заявив, что у многих россиян вместо мозгов «плавленый сырок», напоминает портал «Дни.ру». По словам актера, в России ничего не изменится, поскольку страна погрязла в нищете и коррупции.

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