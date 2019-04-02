Глава Зауралья раскритиковал подготовку районов к посевной

Вадим Шумков остался недоволен подготовкой к посевной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков потребовал пересмотреть планы по вводу в оборот сельхозземель. Критику главы Зауралья вызвала и информация о ходе подготовки к севу, сообщает корреспондент «URA.RU» с совещания по подготовке и проведению весенних полевых работ, которое прошло в селе Мальцево Шадринского района.

Как доложил врио директора департамента АПК Владимир Марфицын, в 2019 году площадь посевных площадей должна увеличиться по сравнению с прошлогодними значениями на 4 тысячи га — до 1342 тысяч га. В дальнейшем ежегодно планируется вводить по 10 тысяч га сельхозземель. В то же время он отметил, что в целом по области пригодно для ввода в оборот 245 тысяч га.

На заседание приехали аграрии со всей области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Такими темпами мы долго будем землю вводить», — заявил Шумков. Он потребовал пересмотреть планы по введению земель в оборот, а также разобраться с несколькими районами, где в 2019 году могут снизиться посевные площади. «Лебьяжьевский район, Частоозерский район. Чем вызвано снижение посевных площадей на тысячи га?» — возмутился Шумков. По словам Марфицына, в ряде случаев это объясняется банкротством или прекращением деятельности сельхозпредприятий. Ситуация в каждом из таких муниципалитетов будет проанализирована на совещаниях, которые пройдут в других районах области в первой половине апреля.

Еще одна проблемная тема, поднятая Шумковым в ходе совещания, касалась низкой обеспеченности большинства районов кондиционными семенами. На северо-западе региона эта ситуация наиболее остро стоит в Катайском и Далматовском районах. В последнем количество таких семян даже снижается. Шумков выслушал глав проблемных районов, однако их ответ врио губернатора не удовлетворил. Глава региона поручил департаменту АПК решить эту проблему.

Помимо этого, Шумков потребовал решить вопрос с недостаточной обеспеченностью аграриев тракторами и комбайнами. Марфицын доложил, что с этого года будет расширена поддержка сельхозпроизводителей, закупающих технику. В частности, это стало возможным благодаря включению Зауралья в программу Росагролизинга.