01 апреля 2019

Губернатор Текслер занялся муниципальными выборами на Южном Урале

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 16:17
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Заседание правительства. Челябинск, пенягин виктор
Виктор Пенягин станет вторым главой муниципалитета, который уйдет в отставку при губернаторе ТекслереФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил представителей конкурсной комиссии по выборам главы Кусинского района. Соответствующее распоряжение подписано губернатором в связи с досрочной отставкой действующего главы Виктора Пенягина.

Как следует из документа, областные власти делегируют в комиссию трех человек: депутата заксобрания Татьяну Кузнецову (Кусинский район входит в ее избирательный округ), и. о. замруководителя аппарата губернатора Алексея Фартыгина и начальника управления внутренней политики правительства области Виталия Шикова.

Виктора Пенягина депутаты избрали главой Кусинского района на три года, такой срок для руководителя этого муниципалитета прописан в районном уставе. Полномочия Пенягина истекают в ноябре, но уже известно, что он будет уходить в отставку досрочно. «Пенягин уже заявил, что не собирается участвовать в новом конкурсе», — сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики области.

Перед избранием нового главы района депутаты поменяют устав, в котором пропишут пятилетний срок полномочий руководителя муниципалитета. Сейчас идут консультации по подбору кандидатуры, которую поддержит правительство области.

В ближайшее время также будет сформирована конкурсная комиссия по выборам главы Копейска. Там ушел в отставку мэр Владимир Можин

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