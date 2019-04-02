Губернатор Текслер занялся муниципальными выборами на Южном Урале

Новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил представителей конкурсной комиссии по выборам главы Кусинского района. Соответствующее распоряжение подписано губернатором в связи с досрочной отставкой действующего главы Виктора Пенягина.
Как следует из документа, областные власти делегируют в комиссию трех человек: депутата заксобрания Татьяну Кузнецову (Кусинский район входит в ее избирательный округ), и. о. замруководителя аппарата губернатора Алексея Фартыгина и начальника управления внутренней политики правительства области Виталия Шикова.
Виктора Пенягина депутаты избрали главой Кусинского района на три года, такой срок для руководителя этого муниципалитета прописан в районном уставе. Полномочия Пенягина истекают в ноябре, но уже известно, что он будет уходить в отставку досрочно. «Пенягин уже заявил, что не собирается участвовать в новом конкурсе», — сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики области.
Перед избранием нового главы района депутаты поменяют устав, в котором пропишут пятилетний срок полномочий руководителя муниципалитета. Сейчас идут консультации по подбору кандидатуры, которую поддержит правительство области.
В ближайшее время также будет сформирована конкурсная комиссия по выборам главы Копейска. Там ушел в отставку мэр Владимир Можин