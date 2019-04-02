Актер Алексей Панин регулярно шокирует общественность своими заявлениями Фото: Кадр из фильма «Мираж»

Актер Алексей Панин назвал россиян «злобными уродцами», чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал публицист и эрудит Анатолий Вассерман. Он полагает, что зачастую актер «говорит не то, что думает, а то, что, как он считает, от него ожидает аудитория».

«Вероятно, Панин считает, что таких заявлений от него ждет аудитория, что именно такие слова от него хотят услышать. Подстраиваться под аудиторию — естественная часть работы актера», — пояснил Вассерман. Он признал, что Панин является «очень скандальным». «Возможно, он специально раздувает скандалы вокруг себя, считая, что это способствует его продвижению и популярности», — предположил собеседник агентства. По мнению Вассермана, русские — отнюдь не самые агрессивные люди в мире: «Многие народы даже похуже ведут себя. Тут Панина подвело собственно невежество».

В своем Instagram Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире. Актер рассказал, что впервые прочитал о смерти актрисы Натальи Крачковской в интернете. Заглянув в комментарии под некрологом, он «не поверил своим глазам». «Кроме добрых слов в адрес актрисы там было огромное количество гадостей. Цитировать этих упырей сейчас даже не хочется», — заявил Панин. Он выразил недоумение, откуда может взяться столько злости в отношении человека, которого «ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого». По заявлению артиста, такого нет нигде в мире.

Кроме того, Панин напомнил о своем предыдущем посте в блоге, в котором он просил помочь маленькой девочке с серьезным заболеванием. Однако россияне, якобы «глядя в глаза умирающей девочки», делают вид, что их это не касается, считает Панин. «Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя», — заключил актер.