СФ одобрил новую меру поддержки участников СВО
10 декабря 2025 в 13:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Совет Федерации утвердил закон, согласно которому участники специальной военной операции получают возможность бесплатно освоить вторую профессию в учреждениях среднего профессионального образования — колледжах и техникумах.
