В Киеве нашли убитым сына первого украинского космонавта Каденюка

В Киеве мертвым нашли сына космонавта Каденюка, в его руке был нож Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сына первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка Дмитрия нашли мертвым в квартире в центре Киева. Об этом сообщает агентство РБК-Украина

«В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка. Сорокаоднолетнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать Вера Каденюк в квартире на площади Леси Украинки в столице», — передает украинское издание. Полиция рассматривает произошедшее как потенциальное убийство.

По словам знакомых семьи, тело со множественными ранами лежало у входной двери. Также в руке у погибшего был нож.

Продолжение после рекламы