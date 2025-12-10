Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

В Киеве нашли убитым сына первого украинского космонавта Каденюка

10 декабря 2025 в 13:47
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сына первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка Дмитрия нашли мертвым в квартире в центре Киева. Об этом сообщает агентство РБК-Украина

«В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка. Сорокаоднолетнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать Вера Каденюк в квартире на площади Леси Украинки в столице», — передает украинское издание. Полиция рассматривает произошедшее как потенциальное убийство.

По словам знакомых семьи, тело со множественными ранами лежало у входной двери. Также в руке у погибшего был нож.

Леонид Каденюк — первый космонавт Украины, совершивший полет в космос в составе международного экипажа шаттла Columbia в 1997 году. Он был летчиком-испытателем, генерал-майором ВВС Украины, удостоен звания героя Украины в 1999 году, имел степень кандидата технических наук и входил в состав Международной федерации космонавтики. Космонавт умер в 2018 году, у него остались близкие и семья, в том числе сын Дмитрий, найденный мертвым в Киеве.

