Президент России Владимир Путин добился большого дипломатического успеха. Запад принял его ключевое требование в урегулировании конфликта на Украине — не раскрывать детали переговоров. Как объяснили эксперты URA.RU, победы российской армии, о которых лично сообщал глава государства перед встречами с американцами, впечатлили президента США Дональд Трампа, который вынудил европейцев замолчать и закрыть рот Владимиру Зеленскому. Они не должны мешать хрупкому диалогу Москвы и Вашингтона.

Переговоры по Украине постоянно сопровождались сливами информации в прессу. То в СМИ появится план Трампа из 28 пунктов по завершению конфликта, который еще даже не видели в Кремле, то журналисты получат запись разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника российского лидера Юрия Ушакова. Российская сторона неоднократно призывала стороны отказаться от подобной практики и не раскрывать детали переговоров прессе.

Пожалуй, переломный момент произошел 2 декабря на встрече президента Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. После пятичасовой беседы Ушаков вышел к прессе, рассказал в общих чертах о встрече, ответил на вопросы журналистов, но не раскрыл суть переговоров. Москва и Вашингтон договорились не публиковать содержание проходящих консультаций, отметил он.

Примечательно, что прямо перед этой встречей Путин напомнил журналистам, как он посещал один из командных пунктов Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий рассказал об освобождении Красноармейска, Волчанска, Купянска, о продвижении на других участках. Это главный козырь России в переговорах с США, Путин указал американцам, что нужно учитывать реалии на земле, а не фантазии Украины и ее союзников, делится с URA.RU мнением политолог Александр Асафов.

"Закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, — освободим эти территории. <...> Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска в конце концов покинут эти территории и прекратят там убивать людей", — сказал Путин в интервью индийским телеканалам Aaj Tak и India Today, которое "наделало шума" в мире.

Индийские журналисты общались с российским лидером после его встречи с Уиткоффом и Кушнером. Несомненно, эту же позицию он озвучил и им, приведя еще дополнительно конкретную информацию о ситуации на поле боя, которую президент получил непосредственно от командующих войсками группировок.

И это действительно подействовало на США. После встречи с Путиным американская сторона вернулась в Вашингтон с докладом Трампу. Обычно крайне разговорчивый американский лидер ограничился лишь парой слов о переговорах Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Они хорошо поговорили, Россия настроена на урегулирование, сказал Трамп.

После этого Уиткофф и Кушнер встретились в Майами с главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Опять тишина… В СМИ не появилось никаких деталей. Сейчас Кремль ждет информацию по этой встрече, рассказал 8 декабря URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы (Уиткоффа и Кушнера с Умеровым, — прим. ред.). Ну, очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно. И главное, что это не дает добиться результатов”, — сказал Песков URA.RU.

Позднее пресс-секретарь президента РФ прямо заявил журналистам, что отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно. В этот же день, 8 декабря, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Примечательно, что они отказались от пресс-конференции по итогам встречи, которая продлилась не более двух часов.

Даунинг-стрит потом выставил релиз с общими словами без конкретики. Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил европейцев, но результаты тоже не стал озвучивать.

Именно украинская сторона делала вбросы и сливы информации, чтобы сорвать договоренности, которые не устраивали Киев и его европейских союзников, считает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Сейчас ситуация изменилась.

“Победы России на земле влияют на настроение Трампа, а тот уже влияет на Зеленского. Трамп жестко отозвался о Зеленском, сказал о его нежелании идти на мирные переговоры. Это вызвало негативную реакцию европейских спонсоров, которые посоветовали ему держать язык за зубами, что и делает Зеленский, — объяснил собеседник URA.RU. —

Если бы не вмешательство европейцев, Зеленский бы опять кричал на весь мир, что у них хотят отобрать территории с одной лишь целью — привлечь к себе внимание и добиться дополнительного финансирования поставок оружия. Заявление Трампа сыграло отрезвляющую роль».

После переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером 2 декабря ситуация в зоне СВО стала для ВСУ еще хуже, отметил Кнутов. Более 30% зданий в Димитрове, который рядом с только что освобожденным Красноармейском, уже находятся под контролем российской армии.

"Это значит, что украинская группировка уже не в огневом кольце, а в фактическом окружении. Эти победы усиливают позиции Путина и впечатляют Трампа", — добавил военный эксперт.

И действительно, в свежем интервью Politico 9 декабря Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт, потеряв много территорий. Он также указал, что переговорные позиции у Москвы сильнее, чем у Киева, посоветовав Зеленскому провести выборы. Досталось и европейским лидерам, которые, по словам Трампа, разрушают свои страны.

В то же время режим конфиденциальности между Россией и США говорит о существовании значительных разногласий, которые не хотят придавать огласке, чтобы о них раньше времени не узнали, например, в Киеве или Европе, отметил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. «Принято решать в тихом режиме вопросы, в которых есть сложности и расхождения. Это делается без лишних комментариев СМИ, потому что если подвергать критике позицию одной из сторон, можно раскрыть все карты», — сказал политолог.

Украина и Европа использовали сливы информации, чтобы попытаться ослабить позиции России в переговорах, добавила доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко. «Как только появляется информация или вбросы, то обязательно заинтересованные стороны, прежде всего Украина, преподносят это по-своему, неправильно трактуют слова и выдают желаемое за действительное», — пояснила собеседница URA.RU.

