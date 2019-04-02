Мэрия Екатеринбурга со 2 апреля запустила конкурс на разработку концепции административно-культурного центра в будущем жилом районе Академический. Отбор предложений продлится до 16 июля, говорится в постановлении, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике». Городская власть уже решила, какие административные объекты появятся на территории.
Согласно положению конкурса, центр Академического планируется построить в границах улиц Вильгельма де Геннина — Тимофеева-Ресовского — проспект Академика Сахарова, где расположено русло реки Патрушихи. «На правом берегу реки, вблизи улицы Тимофеева-Ресовского, расположен Храм Святых Божьих строителей, являющийся основной композиционной доминантой данной территории», — говорится в документе.
Разработчикам концепции следует предусмотреть появление на территории ряда объектов общественного назначения. Среди них: филиал управления министерства социальной политики Свердловской области (ориентировочная площадь здания — 850 кв. м); районный военный комиссариат (площадь здания не менее 1100 кв. м); районный суд (площадь здания — 5000 кв. м); районный отдел службы судебных приставов (площадь здания — 615,5 кв. м); районное отделение «Почты России» (площадь здания — 250 кв. м); районная прокуратура (площадь здания не менее 700 кв. м) и другие.
Конкурс пройдет в два этапа. Со 2 апреля по 6 мая администрация будет отбирать участников конкурса. С 7 мая по 16 июля будет сформирован итоговый рейтинг конкурсных проектов, затем жюри выберет лучшую работу.
Ранее пресс-служба мэрии Екатеринбурга сообщила, что c 4 апреля может начаться работа по выделению Академического в отдельный район. В этот день мэр Александр Высокинский проведет на территории выездное совещание.