В Перми суд признал незаконными тарифы на горячую воду и отопление

Суд в очередной раз признал тарифы незаконными Фото: depositphotos.com

Пермский краевой суд признал необоснованным тариф на тепловой ресурс ООО «Пермская сетевая компания». Тариф действовал с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Горожанам стоит ждать или перерасчета старых платежей, или того, что новый тариф станет ниже предыдущего, поскольку суд исключил из «тела тарифа» необоснованные затраты. В частности, в суде указали, что ресурсоснабжающая компания не должна была закладывать в тариф расходы, связанные с уплатой налогов. «Компенсация расходов на уплату налога на прибыль в отношении расчетной предпринимательской прибыли осуществляется за счет регулируемой организации», — говорится в решении Пермского краевого суда. Также в суде отметили, что повышать тариф можно только при наличии экономического обоснования.

Представитель Пермской сетевой компании пояснил «URA.RU», что решение о подаче апелляции будет приниматься только после внимательного изучения мотивировочной части судебного решения. Пока решение суда в законную силу не вступило. «Министерство тарифного регулирования будет обжаловать решение в суде апелляционной инстанции», — сообщил представитель ответчика.

«Для министерства тарифного регулирования это очень тревожный звонок — отменено замещающее тарифное решение. То есть сотрудники министерства наступили дважды на одни те же грабли и повторно утвердили необоснованный тариф», — прокомментировал для «URA.RU» решение суда руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин. Он также выразил надежду, что при принятии очередного замещающего акта будет проведено публичное обсуждение нового тарифа. Только так, по мнению Плаксина, можно добиться, чтобы тариф был снижен и принят законно.