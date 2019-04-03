НАТО обеспечит защиту кораблям Украины в Керченском проливе

НАТО планирует увеличить число судов в Черном море Фото: Pixabay

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Североатлантический альянс планирует обеспечивать судам Украины безопасный проход через Керченский пролив. Об этом заявила американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«НАТО планирует увеличить в Черном море число своих кораблей для безопасного прохода украинских судов», — приводит слова Хатчисон РИА «Новости». Также постпред упомянула о возможном усилении разведки в Черном море.

Ранее Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении расширить военное присутствие НАТО в Черном море, напоминает «Национальная служба новостей». В пакет «мер безопасности» входят вопросы ведения более интенсивной разведки, в том числе с воздуха. Встреча глав МИД стран НАТО, на которой обсудят «Черноморский пакет», состоится 3—4 апреля в Вашингтоне.