02 апреля 2019

НАТО обеспечит защиту кораблям Украины в Керченском проливе

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 07:25
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., сша, военный корабль
НАТО планирует увеличить число судов в Черном мореФото: Pixabay
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Североатлантический альянс планирует обеспечивать судам Украины безопасный проход через Керченский пролив. Об этом заявила американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«НАТО планирует увеличить в Черном море число своих кораблей для безопасного прохода украинских судов», — приводит слова Хатчисон РИА «Новости». Также постпред упомянула о возможном усилении разведки в Черном море.

Ранее Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении расширить военное присутствие НАТО в Черном море, напоминает «Национальная служба новостей». В пакет «мер безопасности» входят вопросы ведения более интенсивной разведки, в том числе с воздуха. Встреча глав МИД стран НАТО, на которой обсудят «Черноморский пакет», состоится 3—4 апреля в Вашингтоне.

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