В США назвали покупку Турцией С-400 несовместимой с членством в НАТО

Турции, оставшейся без американских истребителей, могут предложить российские Су-35 Фото: сайт Минобороны РФ

Турция сможет сохранить свое членство в НАТО только в случае отказа от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон.

По словам американского постпреда, система С-400 «несовместима с противоракетной обороной и самолетами НАТО». Тем не менее, пишет «Российская газета», Турция является для альянса очень важным союзником и стратегическим партнером, поэтому прямого ответа относительно ее членства в НАТО Хатчисон не дала.

При этом в Вашингтоне все еще рассчитывают, что сделка Анкары с Москвой будет сорвана. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан выразил уверенность, что Турция «получит соответствующее оборудование» от США, то есть ЗРК Patriot и новейшие истребители F-35, поставки которых оказались сейчас под вопросом.

Ранее США приостановили поставки F-35 в Турцию до решения вопроса с С-400, напоминает «Национальная служба новостей». Дальнейший диалог Вашингтон намерен продолжать лишь после того, как Анкара откажется от покупки российских систем ПВО.

В то же время эксперты полагают, что Москва в перспективе сможет «выручить» Анкару истребителями пятого поколения Су-57. Правда, эти машины пока проходят испытания и не приняты на вооружение даже в России, однако модернизированные истребители четвертого поколения Су-35С по ряду показателей превосходят американские F-35, уточняет портал «Утро.ру».