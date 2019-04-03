Глава сибирского завода предложил продавать хлеб по 80 рублей

Килограмм хлеба в России должен стоить 80 рублей. Об этом заявил гендиректор ОАО «Хлебодар» из Омска Аркадий Гольдштейн. По его словам, цену продукта следует соотносить со стоимостью бензина.
«В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии — килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии, там, где похуже, — два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон», — цитирует VSE42.Ru бизнесмена. По мнению Гольдштейна, бензин в стране стоит 40 рублей, а хлеб должен продаваться в два раза дороже.
Ранее в Российской гильдии пекарей и кондитеров сообщали, что цены на хлеб ощутимо вырастут. По предварительным данным, хлебобулочные продукты подорожают по итогам текущего года на уровне 5-6%. При этом рост себестоимости батона за 2018 год составил 21%, напоминает «Национальная служба новостей».