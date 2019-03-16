15 марта 2019

В России взлетят цены на хлеб

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
16 марта 2019 в 11:02
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, покупатель, выпечка, корзина, продуктовый магазин, хлеб, бакалея, супермаркет
Изделия из муки подорожают минимум на 5%Фото: Анна Майорова © URA.RU

В российских магазинах ощутимо вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Причем хлеб будет постепенно и заметно дорожать на протяжении всего года.

Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявление Российской гильдии пекарей и кондитеров. «Рост стоимости хлеба по итогам текущего года ожидается на уровне 5-6%», — уточняет издание. Подорожание хлеба, как пояснили в гильдии, произойдет из-за роста тарифов ЖКХ, цен на топливо, а также из-за повышения платы за аренду производственных и складских помещений.

Ранее свой прогноз о росте цен на продукты сделал Центробанк. Согласно расчетам регулятора, к апрелю из-за инфляции подорожают все продовольственные товары. В Банке России добавили, что сильнее всего в цене вырастут овощи, фрукты, мясо, молочная продукция и хлеб.

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