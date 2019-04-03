02 апреля 2019

Губернатор Текслер готовит Челябинскую область к раздельному сбору мусора

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 12:01
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Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, мусор, мусорный контейнер, раздельный сбор мусора, пластинковые бутылки
Пока раздельный сбор мусора на Южном Урале скорее исключениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области будет введен раздельный сбор мусора. Об этом заявил новый глава региона Алексей Текслер 3 апреля после посещения завода по переработке пластика «Втор-Ком», передает корреспондент «URA.RU».

«Я считаю, что на полигонах твердых коммунальных отходов Южного Урала разные виды мусора смешиваться не должны, а от привычного захоронения [отходов] вообще следует уходить. Такой подход должна обеспечить установка контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах», — заметил губернатор.

При этом Текслер подчеркнул, что дополнительным мотивом для горожан разделять бытовые отходы должна стать наглядная демонстрация, что мусор реально перерабатывается, не вредя экологии.

Как писало агентство, утром в среду губернатор посетил завод по переработке вторсырья в Челябинске. На предприятии ему сообщили, что при увеличении поставок готовы перерабатывать в пять раз больше вторичного пластика, чем сейчас. До этого Текслер побывал на нескольких свалках, на которые ему жаловались местные жители.

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