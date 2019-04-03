Врио губернатора Алексей Текслер 3 апреля отправился выполнять поручение об улучшении экологии в Челябинске, которое обещал выполнить президенту Владимиру Путину в день назначения на должность. Глава региона прибыл на предприятие по переработке отходов «Втор-Ком», передает корреспондент «URA.RU».
Это уже вторая поездка Алексея Текслера по Челябинску. Свое знакомство с регионом он планировал начать именно с областного центра. Однако 22 марта новый руководитель неожиданно для всех отменил поездку по Челябинску и отправился в Коркинский район и поселок Роза, проблемные в плане экологии территории. Объезд Челябинска состоялся лишь 25 марта, и мэрия получила «двойку» по его итогам.