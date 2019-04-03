02 апреля 2019
01 апреля 2019

Текслер начал выполнять экологическое обещание, которое дал Путину. ФОТО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 10:07
Размер текста
-
17
+
Агросовещание с Алексеем Текслером в ЮУГАУ. Челябинск, текслер алексей, охрана
Алексей Текслер отправился на второй объезд ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер 3 апреля отправился выполнять поручение об улучшении экологии в Челябинске, которое обещал выполнить президенту Владимиру Путину в день назначения на должность. Глава региона прибыл на предприятие по переработке отходов «Втор-Ком», передает корреспондент «URA.RU».

вторком необр
В поездке Алексея Текслера сопровождали вице-губернатор Сергей Сушков (справа), министр экологии области Сергей Лихачев (слева)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
вторком необр
Руководство предприятия провело экскурсию, рассказав, как перерабатывает мусор. Сырье везут со всей России и из Киргизии. Выпускают самую разную продукцию, например, пластиковые коврики
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
вторком необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
вторком необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Это уже вторая поездка Алексея Текслера по Челябинску. Свое знакомство с регионом он планировал начать именно с областного центра. Однако 22 марта новый руководитель неожиданно для всех отменил поездку по Челябинску и отправился в Коркинский район и поселок Роза, проблемные в плане экологии территории. Объезд Челябинска состоялся лишь 25 марта, и мэрия получила «двойку» по его итогам.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...